Folgore, Pres. Barraco: "Chiudo la Curva e non saranno ammessi tamburi in tribuna". Anche le donne pagheranno

di: Redazione - del 2025-03-09

Messaggio forte e deciso del Presidente della Folgore, Avv. Margherita Barraco, all'indirizzo degli sportivi castelvetranesi. Un'annuncio importante, così come recita il post sulla pagina ufficiale della società rossonera da parte del numero uno del club che ha chiuso la curva da oltranza agli ultras. Partendo dalla sentenza di penalizzazione, annunciando il ricorso in appello, il Presidente della Folgore ha comunicato quanto deciso in atto proprio da oggi in occasione della gara Folgore-Marsala.

"Da oggi la curva rimarrà chiusa, chiusura ad oltranza. Un'altra scelta dolorosa, da questo momento anche le donne pagheranno, - ha riferito il Presidente - non è una punizione ma io devo necessariamente recuperare quel capitale perso. Sono dispiaciuta dal comportamento a prescindere dalle partite, qualche giorno fa, una persona, approfittando della feritoia del Cimitero, nascondendosi dietro le ringhiere e vigliaccamente dietro l'anonimato, ha insultato il preparatore dei portieri Risalvato e me, ci ha insultati come persone. Sono gesti che non posso andare perdonati. Da domani (oggi) la - prosegue Margherita Barraco - curva rimarrà chiusa. In tribuna non saranno ammessi, tamburi, tamburini e tutto ciò che fa rumore o provochi frastuono perchè ci sono delle persone che sulle panchine lavorano e dedicano tempo a dei ragazzi che mi devono portare ad una salvezza che la società merita".