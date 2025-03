Salemi, tutto pronto per la Festa di San Giuseppe. Attesa per il percorso enogastronomico "101 pietanze - Sapori del Borgo"

di: Comunicato Stampa - del 2025-03-09

Far conoscere il patrimonio enogastronomico di Salemi alla platea di visitatori che arriveranno in città in occasione della Festa di San Giuseppe. È l'obiettivo di "101 pietanze - Sapori nel Borgo", iniziativa che che si terrà nell'atrio del Collegio dei Gesuiti di Salemi nelle domeniche del 16 e 23 marzo.

Si tratta di un percorso enogastronomico legato alla tradizione che coinvolgerà le aziende del territorio salemitano e i prodotti di loro produzione acquistabili ad un prezzo calmierato. "101 pietanze - Sapori nel Borgo" nasce da una intuizione di un imprenditore, Fabrizio Internicola, ed è organizzato dall'amministrazione comunale di Salemi, guidata dal sindaco Vito Scalisi, attraverso gli assessorati alle Attività produttive e al Turismo, retti rispettivamente da Maria Pia Leone e Pietro Crimi.

Ristoranti, pasticcerie e aziende locali metteranno in mostra il meglio della loro produzione, dando la possibilità ai visitatori di effettuare una piacevole sosta durante il loro tour lungo le strade di uno dei Borghi più belli d'Italia assaggiando, ad esempio, la pasta con la mollica tipica della Festa di San Giuseppe e altre pietanze della tradizione.

"La Festa di San Giuseppe diventa così non solo tradizione ma anche un modo per promuovere i prodotti d'eccellenza che sono l'orgoglio del nostro territorio", sottolineano Scalisi e Leone. Nell'atrio del Collegio dei Gesuiti sarà possibile, infine, ascoltare anche della buona musica grazie ai gruppi I Kantus e XL Extralarge, e a Dj Vince.