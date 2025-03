Emozionante incontro dopo 67anni per gli ex alunni del maestro Lombardo

di: Redazione - del 2025-03-09

Emozionante pranzo dei compagni delle Elementari 1958, nel ricordo dell'eccellente Maestro Lombardo, che ha saputo trasferire in tutti e nessuno escluso insegnamento, educazione, rispetto degli altri e della natura, amore alla vita. Si sono ritrovati con gioia immensa tutti i presenti nella foto ricordando i momenti belli della loro generazione sotto la guida del Maestro che ha saputo garantire risultati eccellenti in tutti loro.

Commosso uno dei partecipanti, Fausto: "Dico questo, e sono commosso, interpretrando il pensiero di tutti i miei compagni . La rimpatriata è stata spontanea grazie anche alla occasionale presenza del compagno Annibale Caraccioli a Castelvetrano che noi tutti non vedevamo da circa 65 anni.

Con l'occasione diciamo grazie al compagno Mimmo DI Bella he ha curato il pranzo e tutti i contatti . La presenza delle Signore è stata molto gradita proprio in questa giornata che si festeggia la donna cui va il nostro più grande augurio".