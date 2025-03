Castelvetrano, si è dimesso l'Assessore Antonino Barresi. "Continuerò a collaborare con questa Amministrazione"

di: Redazione - del 2025-03-10

(ph. dal profilo facebook di Barresi Antonino)

Per sopraggiunti impegni professionali lascia la Giunta Municipale, il Dott. Antonino Barresi. Il suo incarico attuale è di dirigente della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado a Palermo e non gli permette più di svolgere la gravosa carica di Assessore del Comune. Le dimissioni sono irrevocabili. "Mio malgrado, sono stato costretto a rinunciare all'incarico assessoriale conferitomi dal Sindaco. Continuerò a collaborare con questa Amministrazione per il bene della città". Ha riferito alla nostra redazione.

Le parole del Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini sulle dimissioni dell'Assessore fortemente voluto dallo stesso primo cittadino: "In data odierna l’Assessore Antonio Barresi ha deciso di dimettersi dall’incarico, per motivi strettamente personali. Un atto che rispetto pienamente, comprendendo le sue ragioni e augurandogli il meglio per il futuro. Voglio esprimere il mio più sincero apprezzamento per il grande impegno che Antonio ha messo in questi mesi al servizio della nostra comunità. La sua dedizione, passione e competenza hanno contribuito in modo significativo al lavoro svolto dalla nostra amministrazione, e per questo gli sarò sempre grato. Dobbiamo essere grati a lui se il comune si è avviato con passo sicuro verso il processo di digitalizzazione e verso un miglior apporto tra il fisco comunale e la cittadinanza. Pur non ricoprendo più un ruolo istituzionale, Antonio continuerà a collaborare con noi, portando avanti le sue idee per la città e il lavoro che abbiamo intrapreso insieme. La sua esperienza e visione restano un valore importante per il nostro progetto di crescita e sviluppo".