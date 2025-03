La Fildis ha celebrato la Festa della Donna, fanno ingresso nuove socie

di: Comunicato Stampa - del 2025-03-10

Giornata internazionale della Festa della Donna e giornata importante per la Fildis, sezione di Castelvetrano, che ogni giorno celebra la bellezza, l'impegno la crescita culturale e sociale delle donne. Auguri alle donne che non si fermano mai, affrontano e superano difficoltà, combattono per difendere la libertà e la democrazia, rivendicano i diritti. A quelle donne che ogni giorno celebrano quella forza dell’esserci che solo loro possono avere e a quelle che continuano ad essere protagoniste nella società, continuano ad ispirare, a cambiare il mondo con passione e determinazione.

La Fildis vuole celebrare anche con l'ingresso di nuove socie, accolte dal direttivo e dalla presidente Barbara Vivona che esprime la sua soddisfazione: "Questa associazione si arricchisce ancora una volta di nuove risorse, di donne che potranno dare il proprio contributo nella società. La festa della Donna è per noi l’occasione buona per unire le forze e accogliere nuovi membri nella famiglia della Fildis, associazione che ha una sua missione, quella di promuovere l’empowerment femminile e il sostegno reciproco tra donne".

E sono i valori di solidarietà, la collaborazione, la libertà di opinioni, la condivisione di idee, la crescita della persona i pilastri essenziali su cui si fonda l' associazione. Marzo è il mese che chiude l’Inverno, si vedono sbocciare i primi fiori, il cielo inizia a farsi più bello, la temperatura più tiepida, la natura esplode in tutta la sua bellezza e per le donne Fildis inizia un periodo di fioritura di idee e iniziative che, ogni anno che passa, assumono uno spessore più ampio.

Da oggi, oltre alle iniziative culturali e sociali, anche il mondo dell’arte potrà essere presente nei progetti della Fildis perché l’arte, si sa, può far arrivare alcuni messaggi belli e forti anche in luoghi nascosti, come ad esempio l’animo umano. Saremo presenti sul territorio per realizzare progetti che mettono sempre più in luce la crescita sociale e culturale della nostra associazione.

E per ribadire l' importanza di questa giornata, le socie Fildis desiderano estendere gli auguri a tutte le donne di Castelvetrano, lanciano un messaggio d’amore augurando a tutti gli uomini di non dimenticare mai i valori del rispetto verso le donne e verso l’intera umanità.

Francesca Mandina

Fildis, sezione di Castelvetrano