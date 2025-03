Furto nella notte alla sede della Croce Rossa, rubata un’auto ed altro materiale

del 2025-03-12

Furto nella notte ai danni del Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa. Rubata un'autovettura del Comitato. Tra i beni oggetti del furto anche detersivi, medicine, capi di abbigliamento ed una motosega. Si pensa che a compiere il furto sia stata più di una persona e pare che nella zona ci siano delle telecamere di sorveglianza i cui filmati saranno attenzionati dagli agenti del Commissariato di Castelvetrano che conducono le indagini.

All'interno di un cassone sono state prelevate matasse di cavi di rame presenti nel luogo e parte utilizzate per ripristinare il sito che anni fa fu oggetto di furto dell'impianto elettrico. La scientifica a lavoro per rilevare tracce importanti per le indagini.