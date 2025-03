Monia Rubbino è il nuovo Assessore nominato dal Sindaco Lentini. A giorni le deleghe affidate

di: Redazione - del 2025-03-13

(ph. da sx il neo assessore Monia Rubbino, il Sindaco Lentini, l'On. Tony Scilla, il Consigliere di Forza Italia Gabriella Marchese)

Quarantenne, avvocato, la castelvetranese Monia Rubbino è il nuovo Assessore nominato dal Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini e prende il posto del dimissionario Assessore Antonino Barresi. La scelta del Sindaco ricade su un nome proposto da Forza Italia locale, in particolare della consigliera comunale Gabriella Marchese, con l'avallo del coordinatore provinciale Tony Scilla. A pochi giorni dal posto lasciato vacante in Giunta, il primo cittadino ha scelto il nuovo componente di Giunta, considerando anche la norma, prossima a diventare legge che riguarda il 40% delle quote rosa nelle giunte comunali in Sicilia.

Il Sindaco deve ancora affidare le deleghe all'Assessore Monia Rubbino. Quelle lasciate dall'Assessore uscente sono: affari istituzionali, patrimonio, locazioni attive e passive, ufficio contenzioso, servizi informatici, programmazione finanziaria, partecipate e controlli, economato, gestione risorse umane ed entrate tributarie. Come affermato dall'ex componente di Giunta, Dott. Antonino Barresi, lo stesso potrebbe continuare a collaborare, principalmente in materia tributaria, come consulente del Sindaco.

(Il neo assessore Monia Rubbino ed il consigliere di Forza Italia Gabriella Marchese)

Giunge attraverso la pagina ufficiale del Sindaco la nomina assessoriale di questa mattina: "Il Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini, comunica che, in data odierna, è stata scelta dal partito di Forza Italia la nuova assessora comunale. A rivestire la carica sarà la dott.ssa Monia Marianna Rubbino, avvocato abilitata alla professione forense e specializzanda nel sostegno agli alunni con disabilità nelle scuole di secondo grado. Con questa nomina, l’Amministrazione Comunale intende rafforzare l’azione di governo amministrativo in stretta sintonia con il Governo regionale, proseguendo il percorso di crescita e sviluppo della nostra comunità. La scelta della dott.ssa Rubbino rappresenta una sintesi positiva del lavoro di condivisione tra le forze politiche di centrodestra e civiche che hanno sostenuto la candidatura del Sindaco Lentini. Il suo nominativo è stato indicato dal gruppo locale del partito Forza Italia, con l’avallo e la condivisione dal segretario provinciale On. Toni Scilla. Nei prossimi giorni, il Sindaco provvederà ad assegnare le deleghe al neo assessore".