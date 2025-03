Furto alla Croce Rossa, Cardinale: "Non fermiamo il nostro impegno". Indagini ruotano attorno alle telecamere di videosorveglianza della zona

di: Elio Indelicato - del 2025-03-13

Furto nella notte di ieri presso i locali della Croce Rossa nell’area artigiana di Castelvetrano, che ha sede presso l’ex azienda Agroverde. Ignoti dopo aver forzato una porta esterna all’edificio si sono impossessati di generi alimentari, farmaci, un gruppo elettrogeno, vestiario soprattutto tute da lavoro de anche di una moto sega non funzionante. Ma il maggior danno sembra essere quello di una Fiat Punto della Croce Rossa, che utilizzavano i volontari per gli spostamenti per il ritiro di farmaci e attività varie.

I ladri avrebbero trovato le chiavi del mezzo su una scrivania, poi dopo aver caricato probabilmente parte della refurtiva sullo stesso mezzo, hanno aperto il cancello elettrico azionando l’apertura dal di dentro. Probabilmente gli autori del furto conoscevano bene i luoghi. Giuseppe Cardinale presidente del Comitato esprime la sua amarezza anche a nome del 150 volontari che vi operano: ”La sede ancora non è stata inaugurata e pensiamo di farlo a maggio. Non ci resta che aumentare il nostro impegno nel lavoro quotidiano che svolgiamo aiutando tante famiglie. Il furto di questa autovettura penalizza il nostro lavoro”.

I ladri hanno portato via anche matasse di rame che erano all’interno di un cassone, che la Croce Rossa aveva acquistato per ripristinare tutto l’impianto elettrico già rubato, all’atto della consegna del bene confiscato. Scoperto il furto in mattinata immediata la denuncia al Commissariato di Polizia. Sono intervenuti gli esperti della scientifica e sono al vaglio degli inquirenti le immagini di alcune telecamere della zona.