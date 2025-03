Forza Italia entra in giunta dopo dimissioni di Barresi? Lentini a lavoro per individuare nuovo Assessore

di: Redazione - del 2025-03-11

All'indomani delle dimissioni irrevocabili dell'Assessore Antonino Barresi, in tanti si chiedono se il Sindaco Lentini sostituirà in Giunta il dimissionario Assessore nominandone il nuovo. Da tempo si vocifera che uno dei partiti, ancora "non accontentati" da scelte per la Giunta, fosse Forza Italia, sempre a supporto della coalizione anche nelle recenti sedute consiliari che hanno consentito l'approvazione di atti importanti quali il bilancio comunale 2025. Bisognerà comprendere adesso cosa succederà.

Resta possibile l'ipotesi, al momento confermata solo da voci di corridoio, che il Sindaco potrebbe assumere le deleghe concesse all'Assessore uscente, importanti e soprattutto "spinose" visto che riguardano uno degli aspetti nevralgici della gestione amministrativa del Comune. L’assessore Antonino Barresi si occupava di affari istituzionali, patrimonio, locazioni attive e passive, ufficio contenzioso, servizi informatici, programmazione finanziaria, partecipate e controlli, economato, gestione risorse umane ed entrate tributarie. Non proprio settori di poco conto.

Dei maggiori partiti sostenitori dell'elezione di Lentini a Sindaco, considerando la querelle interne a Fratelli d'Italia, è rimasto fuori dalla Giunta solo Forza Italia. Secondo fonti interne, se il Sindaco ne farà richiesta, il partito nelle prossime ore potrebbe riunire un vertice locale e scegliere un candidato Assessore.