Pizzaiolo menfitano conquista il Premio Oro artista nel mondo e cucina Italiana

di: Redazione - del 2025-03-11

Il pizzaiolo Menfitano Antonino Adria sbaraglia la concorrenza premio Oro pizzaiolo artista nel mondo e premio Oro cucina Italiana. Il 10 marzo si è chiuso il concorso novità di quest'anno, della Nazionale Italiana Pizzaioli, che si è svolto al centro congressi di Rimini.

La medaglia d'Oro, decretata da una giuria di esperti, se l'è aggiudicata, infatti, il menfitano Antonino Adria, che gestisce la Pizzeria Aputeca di Tavarnelle Val di Pesa di Firenze.

Adria è stato il primo classificato ottenendo il prestigioso premio Oro Pizzaiolo artista nel mondo e Oro cucina italiana. Pizzaiolo "inizialmente per gioco, da ragazzo era affascinato dal mondo della pizza" poi per passione, da anni per lavoro si è trasferito in Toscana, oggi fa parte della squadra Nazionale Italiana Pizzaioli, con il ruolo di istruttore tecnico.

Ha partecipato nel corso degli anni a diverse gare di caratura mondiale classificandosi sempre nei primi posti. Tra i suoi innumerevoli premi vinti ci sono i due Spicchi di Gambero Rosso ed il secondo posto al trofeo mondiale di Gourmelandia, oggi arrivano per Lui questi due nuovi premi.