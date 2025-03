Giunte Comunali, primo sì all'emendamento che garantisce "Donne e Uomini in giunta nella misura del 40%"

di: Redazione - del 2025-03-12

Passa in commissione la norma che prevede il 40% di quote rosa. E' arrivato il primo sì a una norma che di fatto non fa altro che equiparare la Sicilia al resto d’Italia. Oggi nell’Isola non c’è un limite numerico al numero di donne nelle giunte comunali: ne basta una mentre nel resto d'Italia devono essere almeno il 40%. Con la norma votata ieri in commissione Affari Istituzionali anche nell’Isola si prevede di arrivare al 40%.

Discussa e particolamente calda la norma che entrerà subito in vigore per i Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, i quali avranno 90 giorni di tempo per adeguarsi, a partire dalla data di pubblicazione della legge. Cosa prevede? "Nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico“.

Nei Comuni con una popolazione compresa tra i 3mila e i 15mila abitanti, invece, bisognerà attendere fino a nuove elezioni e dunque al rinnovo delle Amministrazioni. Questione che interessa anche la Giunta cara al Sindaco Lentini, che da qualche ora è rimasta "orfana" del dimissionario Assessore Antonino Barresi. La nomina del Sindaco a questo punto dovrebbe ricadere su una quota rosa.