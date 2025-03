Campobello, inaugurato il murales raffigurante Falcone e Borsellino realizzato dall'artista castelvetranese Hira

di: Redazione - del 2025-03-13

In prossimità dell’ultimo “covo” del latitante Matteo Messina Denaro a Campobello di Mazara, è stato inaugurato il murales raffigurante i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino collocata sulla parte di un palazzo in via A. Cascio angolo via V. Emanuele.

L'opera murale è stata realizzata dall’artista castelvetranese Fabio Ferrara “Hira” e finanziata dalla Fondazione Federico II, presieduta dall’on. Gaetano Galvano attuale presidente dell'ARS. L'evento di oggi, alla presenza di Maria Falcone, sorella di Giovanni, e diverse autorità organizzato con il supporto dell'Amministrazione Comunale del Sindaco Castiglione.