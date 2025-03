Castelvetrano, auto con bambini a bordo si schianta contro un palo. Gravi ferite per bambino trasportato con elisoccorso

del 2025-03-13

Incidente grave oggi a Castelvetrano intorno alle 16 in via Manfredi di Svezia. Una donna alla guida di una Fiat Stilo si è schiantata ad un palo pare per il mancato funzionamento dei freni.

Pare che in più gravi condizioni sia il figlioletto di circa 4 anni, mentre la sorellina, anche lei trasportata con il 118, all’Ospedale dí Castelvetrano ha riportato solo qualche ferita così come anche la mamma che era al volante. Sul posto il 118 e la polizia municipale per gli accertamenti di rito.