Scandalo "Ritardi Referti", attesa relazione ispettori. Procura di Marsala avvia indagini

del 2025-03-15

Sullo scandalo referti e tumori accertati in ritardo, hanno iniziato ad indagare le procure di Marsala e Palermo. Al momento sono oltre 170 i casi sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti che stanno ascoltando testimonianze, "drammatiche" di alcuni parenti dei pazienti coinvolti. A breve relazione degli ispettori regionali sul tavolo del Governatore siciliano. Controlli anche negli ospedali di Castelvetrano, Marsala, Mazara e Trapani.

Come riferisce il Giornale di Sicilia nella versione online di oggi: "La vicenda degli istologici della vergogna all’Asp di Trapani si fa sempre più rognosa e, secondo le ultime indiscrezioni, il manager dell’azienda sanitaria ha davvero le ore contate. Non appena la relazione arriverà ufficialmente sul tavolo del governatore Renato Schifani, verosimilmente tra oggi e domani, si tireranno le somme delle responsabilità amministrative. E forse le alleanze politiche, poco questa volta potranno fare per salvare la poltrona del direttore generale, Ferdinando Croce, sostenuto da Fratelli d’Italia".

Tutto ruoterà sulla responsabilità amministrativa in un settore in cui medici e sanitari fanno salti mortali per lavorare in estrema emergenza con turni pesanti per via della mancanza di personale. Lo scandalo dei referti potrebbe aprire attraverso una maglia, all'interno della Sanità siciliana, davvero notevole.