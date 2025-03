Forza Italia divisa, Vivona: "La nuova assessora non rappresenta la mia componente politica"

di: Comunicato Stampa - del 2025-03-14

Tuoni e fulmini all'interno di Forza Italia locale, dopo la nomina ad Assessore dell'Avvocato Monia Rubbino, presentata a Palazzo Pignatelli, ieri mattina dal Sindaco di Castelvetrano Avvocato Giovanni Lentini. Il capogruppo di Forza Italia cittadino, consigliere e vice presidente del Consiglio, Dott.ssa Barbara Vivona prende le distanze dalla nomina. A tal riguardo, attraverso una nota stampa non nasconde la divisione all'interno del partito.

"Con la presente, desidero informare la cittadinanza e gli organi di stampa riguardo a un grave strappo politico che si è verificato all'interno dell'amministrazione comunale di Castelvetrano. Dopo soli nove mesi dalle elezioni, durante i quali ho sempre dimostrato fiducia e disponibilità nei confronti del sindaco e della sua amministrazione, lavorando in sinergia e mettendo a disposizione le mie competenze professionali e umane, mi trovo costretta a prendere una posizione netta.

Ho contribuito attivamente a mantenere unito il gruppo di maggioranza consiliare, svolgendo un ruolo di mediazione tra le diverse componenti politiche. Ho lavorato per sviluppare progetti e tematiche europee, creando punti d'incontro con associazioni, scuole e organizzando manifestazioni culturali su temi sociali ed educativi. Ho rappresentato l'amministrazione comunale in eventi internazionali e ho collaborato con i vertici nazionali ed europei di Forza Italia, oltre a coordinare con il nostro Deputato regionale iniziative per ottenere finanziamenti per la valorizzazione e lo sviluppo economico e turistico di Castelvetrano.

Tuttavia, nonostante le rassicurazioni ricevute riguardo alla nomina di un assessore di Forza Italia concordata e condivisa con la base politica e i vertici del partito, ho ricevuto nella tarda serata di ieri un messaggio dal sindaco che mi annunciava la nomina di un assessore designato dal coordinatore provinciale, senza consultare la componente locale e regionale del partito. Questo atto unilaterale, imposto dal coordinatore provinciale senza discussione e con assoluta mancanza di condivisione, non è accettabile e contrasta con i valori di rispetto e condivisione che dovrebbero guidare la nostra azione politica.

Mi dispiace constatare che questi metodi, privi di garbo e rispetto, non riflettono il mio modo di fare di politica. Non accetterò imposizioni calate dall'alto da chi non vive e non rappresenta il nostro territorio. È fondamentale rispettare le procedure politiche e i ruoli degli eletti, e la mancanza di buone maniere mina la cooperazione necessaria per far crescere e sviluppare la nostra comunità.

Pertanto, esprimo la mia amarezza per la mancanza di stile e di rispetto nei confronti dei ruoli elettivi, che dovrebbe essere alla base di una cooperazione politica virtuosa. È inaccettabile che il sindaco, eletto anche grazie ai nostri sforzi, ignori il contributo che abbiamo dato al suo mandato e decida di comunicarmi il nominativo senza predisporre confronti che avrebbero potuto portare ad una saggia mediazione cosi come da me suggerito e insieme ci eravamo raccordati di fare.

In seguito a questo episodio, in queste ore, ho incontrato il capogruppo di Forza Italia, On. Stefano Pellegrino, e ho ricevuto attestazioni di stima dai vertici regionali del partito e del movimento forzista “Azzurro Donna” che hanno preso le distanze da questa scelta arbitraria.

Pertanto, comunico ufficialmente che, pur rimanendo nel mio ruolo di capogruppo consiliare di Forza Italia, dissento dal riconoscere ufficialmente la nuova assessora designata, in quanto non rappresenta la mia componente politica. Resto libera di far valere le mie scelte e decisioni politiche, rimanendo in sintonia con l’Onorevole Stefano Pellegrino, l’ Eurodeputato Marco Falcone e il Vice Presidente della Camera, Onorevole Giorgio Mulè.

Ho ritenuto necessario questo distinguo ,per fare chiarezza su quanto successo e per senso di responsabilità verso i cittadini di Castelvetrano, gli elettori ed i tesserati di Forza Italia e in accordo con i miei colleghi e rappresentanti del partito anche di altri comuni che vivono da anni lo stesso disagio subendo divisioni e scelte non condivise, che non rappresentano il vero spirito liberale di Forza Italia".