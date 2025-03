Forza Italia, Scilla: "Nomina Rubbino in linea con il partito. Pretestuose e dannose le dichiarazioni della consigliera Vivona"

di: Comunicato Stampa - del 2025-03-14

Il segretario provinciale di Forza Italia, Tony Scilla, attraverso una nota esprime soddisfazione per la nomina ad Assessore, dell'Avv. Monia Rubbino, avvenuta ieri a Palazzo Pignatelli ed al contempo risponde alle dichiarazioni del consigliere capogruppo di Forza Italia, Barbara Vivona.

"Auguro buon lavoro alla dott.ssa Monia Marianna Rubbino, neo assessora forzista. Sono certo che l’assessora Rubbino, in sinergia con la consigliera comunale azzurra Gabriella Marchese, porterà un concreto e competente contributo all’azione di governo della città di Castelvetrano e, al contempo, contribuirà al rafforzamento e alla crescita del nostro partito. Ringrazio il Sindaco di Castelvetrano avv. Giovanni Lentini per questa nomina che sancisce l’ingresso di Forza Italia nella amministrazione comunale da lui guidata e che rilancia e consolida la proposta del buon governo del centrodestra premiata dai castelvetranesi alle ultime elezioni amministrative.

In merito alle dichiarazioni della consigliera comunale Vivona, che non riconoscerebbe la nomina dell’assessora Rubbino, le ritengo pretestuose e dannose per la comunità politica di Forza Italia. La linea politica in provincia è coordinata dal Segretario Provinciale e nel caso concreto l’individuazione della dott.ssa Rubbino è stata pienamente condivisa dalla base locale forzista. La consigliera in questione non ha alcun titolo per attribuirsi la facoltà di riconoscere o meno ruoli e funzioni di partito. L’imminente congresso comunale rappresenterà il luogo di confronto adeguato per definire posizionamenti e strategie complessive del partito a Castelvetrano".