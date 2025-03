Ennesimo furto di catalizzatore a Castelvetrano, ladri con flex tagliano il pezzo centrale della marmitta

di: Redazione - del 2025-03-14

Ennesimo furto di catalizzatore a Castelvetrano perpetrato da ladri che a bordo di una Citroen C3, si sono fermati accostandosi nelle vicinanze di un furgone Fiat Scudo per tagliare il catalizzatore. Esperti e rapidi con l'ausilio di flex e di altri attrezzi i malviventi hanno effettuato l'operazione intorno alle 4 nella notte del 12 marzo scorso. Non è la prima volta che accade a Castelvetrano, ve ne avevamo parlato in un precedente articolo.

Nel video fornito alla redazione si vede a distanza il furgone parcheggiato e la vettura con i presunti ladri che fa un passaggio nella via Francesca Morvillo e poi al secondo passaggio si ferma nelle vicinanze del furgone da cui attingere il catalizzatore.