(VIDEO) Via Cavallaro, Lentini: “Tornerà il doppio senso nella stagione estiva, saranno rimossi i cordoli”

di: Redazione - del 2025-03-16

“Stiamo lavorando per la via Cavallaro a Marinella. Ripristineremo prima dell’estate il doppio senso rimuovendo i separatori in gomma e consentendo il ritorno alla situazione originaria dovendo ottemperare alle esigenze di sicurezza come le vie di fuga necessarie. Ci siamo accorti che ci sono problemi molto seri durante il periodo di maggiore affluenza turistica, questo intervento lo faremo in via provvisoria anche per garantire maggiore sicurezza alla viabilità".

La buona notizia è stata data dal Sindaco Lentini nel corso della nostra intervista realizzata dal Direttore Elio Indelicato. In tema di movida nelle borgate estive lo stesso primo cittadino ha anticipato che emanerà una ordinanza per regolamentare la movida notturna che tiene conto degli incontri tra residenti ed i rappresentanti dei locali notturni.