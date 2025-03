(VIDEO) Il lettore scrive: "Nelle giornate ventose grossi alberi urtano sul condominio"

di: Redazione - del 2025-03-17

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore che evidenzia una situazione di pericolo che avviene a Castelvetrano in via Edmondo de Amicis ed in particolare quando soffia vento forte. Nelle scorse ore per via delle forte raffiche di vento alcuni grossi alberi minacciano il condominio vicino.

"Vorrei segnalare un pericolo più volte segnalato al comune dí Castelvetrano, ad oggi senza risposte nè provvedimenti. Si tratta di due grossi alberi che specialmente nelle giornate di forte vento ondeggiano pericolosamente urtando contro il nostro condominio, da una parte c’è la scuola Gennaro Pardo, dall’altra un cortile e le nostre abitazioni. Bisogna attendere la tragedia per intervenire?"