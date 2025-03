Lettore scrive: "Disagi stamattina per la chiusura della via Salinas"

di: Redazione - del 2025-03-18

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del nostro lettore Guido Marco Leonardo di grossi disagi vissuti stamattina in un'arteria particolarmente trafficata per via della presenza di diversi istituti scolastici.

"Disagi verificatisi per raggiungere le scuole situate e nord della città. Questa mattina è stata chiusa la via Antonio Salinas, ossia la piccola strada adiacente la scuola media Enrico Medi, che permette di raggiungere le altre scuole nonché la statale in direzione Santa Ninfa, poiché normalmente via Giovanni Gentile nella fascia oraria che va dalle 08.00 alle 09.00 non è percorribile in tal senso.

Questa improvvisa chiusura a causato lunghi incolonnamenti, nonché la presenza di numerose vetture che hanno attraversato via Giovanni Gentile in senso vietato. Io mi chiedo non era possibile posticipare la chiusura della strada? Oppure, non era possibile utilizzare i mezzi di informazione, oltre che per esprimere ogni mal di pancia politico, anche per qualcosa di utile ai cittadini? Anche oggi la politica ha certificato che l'interesse per i cittadini di questa città lo dimostrerà domani (forse)".