Politica, l’Avv. Lorenzo Rizzuto nuovo coordinatore locale di Noi Moderati

di: Redazione - del 2025-03-18

Da oggi il coordinatore di Noi Moderati a Castelvetrano è l'Avv. Lorenzo Rizzuto che da settimane ha lasciato il gruppo locale di Forza Italia. La nomina a seguito della segnalazione della coordinatrice in provincia, Maria Pia Castiglione che, grazie alla sua esperienza politica, sta consolidando la presenza del movimento politico nel Trapanese. Lo stesso Lorenzo Rizzuto conferma "la fiducia all'attuale Sindaco di Castelvetrano, Avv. Lentini, che incontrerà a breve", così ha riferito alla nostra redazione.

L'annuncio di Massimo Dell'Utri, coordinatore regionale di Noi Moderati: "Con la guida di Maurizio Lupi e di Saverio Romano dà il suo importante contributo di idee, di iniziative parlamentari e di proposte di legge alla coalizione di centrodestra che governa a Roma e in Sicilia con un consenso crescente da parte dell’elettorato, in una congiuntura molto delicata sul fronte internazionale, ponendosi in modo credibile su tutti i tavoli in cui l’Italia è chiamata ad esprimere la sua posizione. Noi Moderati, espressione del popolarismo in Europa, resta ancorata ai valori di centro e si fa interprete delle istanze che provengono dal territorio e dagli enti locali. A Lorenzo Rizzuto, avvocato e con una consolidata esperienza politica, il nostro più convinto sostegno e l’augurio di buon lavoro".