Ritardo referti per molti ma non per tutti, il caso di Messina Denaro, operato in tempi record

di: Redazione - (fonte: GdS.it) - del 2025-03-18

Operato poco dopo aver ricevuto la diagnosi, questo è quanto emerge dalle indagini nel processo al medico campobellese Tumbarello ed agli indagati, che riguarda Matteo Messina Denaro che appena 24 ore dopo aver effettuato la colonoscopia, un campione del tessuto era già stato inviato per l’esame istologico all’ospedale di Castelvetrano. In un contesto di scandalo referti questo la dice lunga sulla situazione adnormale della sanità trapanese.

Dieci giorni per ottenere una visita specialistica, gli esami diagnostici, il ricovero e l’intervento chirurgico. Tempi da record che per Matteo Messina Denaro non hanno rappresentato un’eccezione ma la regola. Il boss, per trent’anni latitante e protetto da una fitta rete di fiancheggiatori, ha potuto contare, proprio fra Mazara del Vallo, Castelvetrano e Marsala, i luoghi al centro del disastro emerso in questi giorni, su un accesso privilegiato al sistema sanitario, mentre per migliaia di cittadini comuni l’attesa per un esame può durare mesi, se non anni.

"La ricostruzione e la tempistica - secondo quanto riportato dal GdS - delle cure mediche per il cancro al colon del mafioso è contenuta nelle conclusioni del pubblico ministero Gianluca De Leo, che ha chiesto la condanna a 18 anni di carcere per il dottor Alfonso Tumbarello, l’ex medico di base di Campobello di Mazara, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e falso in atti pubblici per avere redatto numerosi certificati sanitari intestati ad Andrea Bonafede classe 1963, cioè la falsa identità utilizzata da Messina Denaro, morto a 62 anni, proprio a causa del tumore, il 25 settembre del 2023 in una stanza del reparto detenuti dell’ospedale dell’Aquila, dov’era stato trasferito dopo essere stato arrestato".