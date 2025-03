Folgore, confermata la penalizzazione. Pres. Barraco non ci sta: "Offesa la dignità, andremo al Collegio di Garanzia"

di: Redazione - del 2025-03-19

Giornata calda quella di ieri martedì 18 martedì per i colori rossoneri che hanno assistito alla conferma della penalizzazione in Corte d'Appello Territoriale della penalizzazione inflitta dal Giudice Sportivo lo scorso 4 marzo per il petardo esploso in occasione della gara Folgore-Marineo che era al quarto minuto del secondo tempo sul risultato di due a zero per i rossoneri. Con un comunicato della Presidente della Folgore, Avv. Margherita Barraco, la società fa sapere di non arrendersi e di avviare ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso alla decisione.

“Nel prendere atto della decisione della corte sportiva di appello, - le legge nella nota della società sulla pagina ufficiale - si annuncia ricorso al Collegio di garanzia dello sport, terzo grado di giudizio che dovrà valutare il ricorso in punto di legittimità. La sentenza emessa appare ancora più illogica ed irrazionale, dalla contestazione del preannuncio, dall’affermazione che a godere di fede privilegiata sono solo gli atti di arbitro e commissario di campo con non necessità di acquisizione della relazione del commissariato come si è costatato essere avvenuto in altri casi; ma la cosa più grave è il passaggio che afferma che non confacente al caso era la richiamata giurisprudenza della corte sportiva di appello nazionale in quanto relativa a circostanze diverse. Si vuole precisare che ogni sentenza è unica nel suo genere, ma fa stato e statistica e che la richiamata giurisprudenza ha riguardato casi ancora più gravi di quelli verificati nella partita Folgore Marineo. Da presidente e da giurista trovo la sentenza offensiva e denigratoria mirante solo a creare un precedente pericolosissimo che rischia di far perdere valore ad ogni partita di calcio. Oggi più che - conclude la Presidente - il potenziale atletico e’ stata offesa la dignità e la rispettabilità di una società calcistica tutta”.

Penalizzazione a parte, la Folgore deve negli ultimi 360 minuti evitare la lotteria dei Playout. La squadra di Iacono si trova al momento fuori e già da domenica contro il fanalino di coda Lascari Cefalù dovrà conquistare i tre punti per allontanarsi ulteriormente. Ultima della classe che però sembra molto viva tanto da aver rifilato al San Vito di Colombo una sconfitta domenica scorsa. Concludere la stagione nel miglior modo possibile poi tutte le situazioni giuridico-sportive saranno valutate di volta in volta comprese le possibili sentenze che riguardarebbero gli ex tecnici. Sul futuro ci sarà tempo per pensarci. Intanto però c'è una stagione da terminare.