Carabinieri, ancora denunce nell'ultimo weekend in provincia

di: Comunicato Stampa - del 2025-03-17

I Carabinieri della Compagnia di Trapani, nel fine settimana appena trascorso, hanno eseguito una serie di controlli alla circolazione stradale procedendo alla denuncia di sei soggetti per vari reati. I servizi e gli uomini messi in campo dai Carabinieri, nell’ambito di quanto discusso e delineato durante il comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica tenutosi con il Prefetto di Trapani, sono stati eseguiti nelle arterie principali della città anche in vista dell’affluenza prevista per i festeggiamenti di carnevale.

A Salemi, un cittadino di 61 anni, è stato sorpreso a detenere due coltelli di genere vietato senza giustificarne il motivo per il quale li portasse al seguito (porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere). Altri denunciati a Erice, Valderice e San Vito lo Capo.