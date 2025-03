Omicidio Amatuzzo, confermata in appello la sentenza all'ergastolo di Ernesto Favara

del 2025-03-17

Confermata in appello la sentenza di primo grado per l’omicidio di Maria Amatuzzo, la 29enne uccisa a coltellate a Marinella di Selinunte, il pomeriggio della vigilia di Natale del 2022. L'udienza si è tenuta stamattina a Palermo. In primo grado era stato condannato all’ergastolo Ernesto Favara, 64enne pescatore selinuntino, che uccise con 28 coltellate la giovane moglie.

Il pg della Corte d’assise d’appello di Palermo aveva chiesto la conferma della condanna all’ergastolo per Ernesto Favara, 65 anni, ex pescatore di Marinella, processato per l’omicidio della moglie Maria Amatuzzo. 90 giorni trascorrerano per le motivazioni della sentenza di conferma dell'ergastolo al responsabile dell'omicidio.