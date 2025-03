Uffici comunali in via Sardegna, emanata nuova disciplina circolazione tra le vie Sardegna, Emilia e Liguria

di: Comunicato Stampa - del 2025-03-17

In occasione dei trasferimenti di alcuni uffici comunali presso i locali dell'immobile che ospita il Giudice di Pace, si è reso necessario l'emanazione di una nuova disciplina della circolazione stradale tra la via Sardegna, via Emilia e via Liguria con l'istituzione di obblighi e divieti (sensi unici, direzioni obbligatorie, ecc...) in considerazione anche che la zona risulta essere ad alta densità abitativa.

Allegati

L'ordinanza che disciplina la nuova circolazione stradale è la n. 69 del 15 marzo 2025 e che sarà resa esecutiva a completamento dell'apposizione della segnaletica stradale.