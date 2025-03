(VIDEO) Folgore, la juniores a Mazara vince 4-0 ma al 75esimo gara sospesa per l'infortunio dell'arbitro

di: Vittorio La Cascia - del 2025-03-18

Era tutto fatto per festeggiare la seconda vittoria stagionale per i ragazzi dell'Under 19 della Folgore ma l'infortunio dell'arbitro farà slittare di qualche giorno il successo. Nonostante l'inferiorità numerica per via dell'espuslione per proteste al 15esimo minuto dell'attaccante rossonero, Balbestri, la squadra di Castelvetrano è stata brava a prendere in mano la partita ed a trovare il gol con il capitano Fabrizio Foscari pochi minuti dopo l'espulsione riuscendo anche a raddoppiare prima della fine del primo tempo con Giovanni luppino, autore di una doppietta.

Nel secondo tempo la Folgore è riuscita anche a trovare il terzo e quarto goal in pochi minuti con il bellissimo gol di Giacomo Prinzivalli direttamente da punizione. Intorno al minuto 75 però l'arbitro ha avvertito un fastidio alla gamba, e nonostante le proteste di tutti, ha deciso di sospendere la partita in maniera definitiva costringendo la formazione ospite a tornare nuovamente a Mazara per concludere la partita.

Il video del goal su punizione del giovane rossonero Giacomo Prinzivalli