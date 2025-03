Politica, Lentini assegna le deleghe alla nuova Assessora: "Assegnata per la prima volta quella per perseguire la Pace"

di: Comunicato Stampa - del 2025-03-19

Oggi, 19 marzo 2025, la Dott.ssa Monia Marianna Rubbino ha ufficialmente giurato come nuova assessora del Comune di Castelvetrano, alla presenza del Sindaco, Avv. Giovanni Lentini, e del Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi.

La Dott.ssa Rubbino ha ricevuto le seguenti deleghe: "Promozione e sostegno attività produttive (industriali, artigianali e commerciali), politiche giovanili, rapporti con le associazioni per la tutela e il benessere degli animali, promozione delle attività sportive e rapporti con le relative associazioni, promozione delle iniziative per sostenere la pace e la non violenza nel mondo, promozione della cittadinanza attiva, inclusione e diversità, corridoi umanitari e accoglienza".

Il Sindaco, nell’augurare buon lavoro al neo assessore ha dichiarato che: "Attraverso le deleghe, alcune della quali mai assegnate in passato come la promozione delle iniziative per sostenere la pace e la non violenza nel mondo, promozione della cittadinanza attiva, inclusione e diversità, corridoi umanitari e accoglienza, potremo promuovere iniziative che incoraggiano la partecipazione attiva nella comunità, promuovendo i valori di inclusione e solidarietà, lavorando insieme per costruire un futuro migliore per Castelvetrano, dove ogni voce viene ascoltata e ogni cittadino si sente parte integrante della nostra comunità, inoltre la delega alla pace che nasce da una proposta di don Oreste Benzi nel 1994 con una lettera aperta al governo italiano, e quanto mai attuale in questi tempi tormentati da guerre a varie latitudini: creare, a ogni livello delle amministrazioni pubbliche, una figura istituzionale che si occupi di promuovere la pace, spinti dalla consapevolezza che la Pace non spetta soltanto ai piani alti, ma anche attraverso l’analisi dei bisogni del territorio e le azioni concrete potenzialmente attuabili da una figura amministrativa locale dedicata, al fine di perseguire politiche di pace".