Consorzio commercianti sul CioccoFest: “Non tenuti in considerazione”

di: Comunicato Stampa - del 2025-03-19

Riceviamo e pubblichiamo la nota del responsabile del Consorzio Commercianti Centro Storico, Giovanni Favara, sul prossimo evento CioccoFest. "Nella giornata odierna, una delegazione di rappresentanti del "Consorzio Commercianti del Centro Urbano" si è riunita per analizzare il programma relativo all'evento Ciocco Fest che il comune ha in programma nelle giornate del 28/29/30 Marzo. Purtroppo evidenziamo, per l'ennesima volta, che si organizzano eventi nel centro storico senza invitare, alla stesura del programma, gli esercenti che vi insistono. Risulta evidente che i negozianti non godono di buona considerazione e non è dato conoscerne il motivo.

Analizzando il programma, ritorna la criticità della chiusura del venerdì pomeriggio; più volte abbiamo segnalato che la chiusura del corso Vittorio Emanuele comporta lo stallo totale delle attività commerciali, cosa già acclarata in decenni di manifestazioni di ogni tipo. Questo annoso problema, purtroppo, non si riesce a farlo comprendere agli organizzatori. Tuttavia, analizzando il programma nella totalità, non ci sentiamo di bocciarlo totalmente; anzi prendiamo atto che c'è buona volontà per cercare di rilanciare il centro storico! Ci tocca però sottolineare per l'ennesima volta che le regole della buona convivenza prevedono uno scambio tra le parti e non unilateralità. Augurandoci di poter partecipare fattivamente come associazione nei prossimi eventi confidiamo nella buona riuscita della manifestazione".