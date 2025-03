Maria Grazia Cucinotta a Menfi per "Discovering Rural Sicily": un viaggio tra autenticità e tradizione

di: Redazione - del 2025-03-19

Sette GAL siciliani fanno rete per la prima volta con “Discovering Rural Sicily”, un progetto che promuove un turismo esperienziale e sostenibile, valorizzando le aree rurali dell’isola attraverso un percorso che unisce cultura, natura ed enogastronomia. A guidare questa iniziativa è il GAL Valle del Belice, ente capofila del progetto, affiancato da GAL Etna Sud, GAL Terra Barocca, GAL Terre di Aci, GAL Terre del Nisseno, GAL Valli del Golfo e GAL Taormina e Peloritani.

Dalle campagne del Belice alle pendici dell’Etna, dalle terre del Barocco alle zone interne, Discovering Rural Sicily propone un viaggio alla scoperta delle tradizioni locali, mettendo in rete territori e comunità. L’obiettivo è creare un’offerta turistica di qualità, basata sulla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale dell’isola, rispettando l’ambiente e promuovendo il turismo esperienziale.

A raccontare questo viaggio, come testimonial d’eccezione, è Maria Grazia Cucinotta, attrice e produttrice cinematografica, da sempre promotrice del patrimonio culturale e gastronomico siciliano e italiano. Il suo tour alla scoperta delle eccellenze siciliane ha preso il via da Menfi, terra di grandi vini e di altri prodotti di qualità come l'olio extravergine di oliva, la vastedda della Valle del Belice e il carciofo spinoso.

Attraverso immagini e racconti, l’esperienza offrirà uno sguardo immersivo sulla bellezza e l’autenticità della Sicilia meno conosciuta, mettendo in risalto il patrimonio paesaggistico, storico e gastronomico. Il progetto punta a stimolare un turismo consapevole e di qualità, capace di apprezzare e rispettare la ricchezza culturale dell’isola. Dopo Menfi, il tour proseguirà in altre località siciliane, contribuendo a promuovere un modello di turismo più consapevole, attento alla cultura e alla sostenibilità.