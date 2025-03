(VIDEO - FOTO) Intitolazione della Sala Riunioni al compianto Capo della Polizia Antonio Manganelli. Il Servizio di CNews

di: Redazione - del 2025-03-20

Si è svolta stamani presso il Commissariato di P.S. di Castelvetrano la solenne intitolazione della sala riunioni dell’ufficio distaccato al Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Antonio Manganelli, scomparso 12 anni fa proprio durante lo svolgimento del suo prestigioso incarico. Proprio lo stesso Capo della Polizia che nel settembre del 2012 inaugurò l'attuale Commissariato di P.S. sorto su un terreno confiscato alla mafia.

Presenti la figlia Emanuela, la moglie Adriana del Prefetto Manganelli, il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, Don Luigi Ciotti ed il Vescovo di Trapani Mons. Pietro Maria Fragnelli.

La vedova Manganelli ha riferito: "Il poliziotto non è un lavoro come un altro, significa fa parte di una squadra e non di una semplice famiglia. Venire in questi luoghi dove è stato mio marito mi emoziona davvero tanto. Lui qui era già sofferente per il suo tumore ai polmoni ma aveva una forza che ci ha fatto andare avanti. Fieri che lui abbia far parte di una squadra che ancora oggi gioca per l’Italia".

Il Capo della Polizia Vittorio Pisani ha ricordato il collega Antonio Manganelli: “Espressione di un pensiero moderno lungimirante ha, nei suoi incarichi di Questore e poi di Capo della Polizia, plasmato un sistema della sicurezza fondato sulla sinergica collaborazione tra le Forze di polizia ed altresì con le altre componenti pubbliche e private della società civile, in un processo armonico di garanzia e salvaguardia della sicurezza collettiva della nostra comunità”.

Il servizio di CNews.it