La Coop. Terra Mia in Svizzera per promuovere la busiata prodotta con i grani antichi

di: Redazione - del 2025-03-21

Nei giorni scorsi la cooperativa Terramia è stata ospitta in Svizzera insieme ad altre 4 aziende siciliane (Oleum Sicilia come capofila, cannolificio Leone, Cutrera /Bastianich e Caffè Morettino), in collaborazione con la camera di commercio italiana per la Svizzera per potere allacciare rapporti commerciali. Si sono svolte 2 serate: una a Zurigo ed una a Ginevra per fare conoscere le nostre eccellenze siciliane.

In questa occasione tenutasi in territorio elvetico la Cooperativa Terramia ha partecipato come produttrice di pasta di grani antichi presentando la busiata di grano di tumminia russello e perciasacchi. Importanti eventi che hanno riscosso una grande attenzione, non solo per la pasta ma anche per fare conoscere le olive nocellara.