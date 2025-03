Individuato presunto autore del danneggiamento della vettura parcheggiata in via Garibaldi

di: Redazione - del 2025-03-21

Attraverso le telecamere di sorveglianza della zona, un parente della vittima del danneggiamento dell'autovettura avrebbe individuato il presunto autore che dopo aver visionato le telecamere è andato in escandescenza aggredendo uno degli uomini che gli ha mostrato le immagini.

L'aggressore, un cittadino extracomunitario è stato denunciato ai carabinieri che sono intervenuti intorno alle 15:30 di sabato 15 marzo. La vittima dell'aggressione, un quarantenne castelvetranese ha riportato ferite guaribili in sette giorni, è una persona affetta da disabilità. Al vaglio degli inquirenti le telecamere di videosorveglianza per comprendere realmente se il soggetto individuato è l'autore del danneggiamento della vettura avvenuto in via Garibaldi la notte del 13 marzo scorso.