Castelvetrano, "Supereroi" alla Villa Falcone e Borsellino sabato 22 marzo

di: Comunicato Stampa - del 2025-03-19

Sabato 22 marzo 2025 dalle ore 10.30 fino alle ore 12.30, in occasione della XXX Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa dall’Ass. Libera che quest’anno ha scelto la città di Trapani per il consueto corteo, l’APS “Eco Risveglio” e “La Corte di Re Letturino”, con il Patrocinio del Comune di Castelvetrano, invitano la cittadinanza a partecipare all'evento “Supereroi”, una passeggiata tra illustri vittime di mafia con il racconto delle loro storie drammatiche e coraggiose da offrire all’ascolto di grandi e piccoli.

L’evento avra’ luogo presso la Villa Falcone e Borsellino di Castelvetrano. L’evento sara’ gratuito per tutti i partecipanti ed ha il solo scopo di dare la possibilità a quanti lo vorranno di fruire degli spazi comuni della Città ricordando e sostenendo il vento della memoria che semina giustizia.