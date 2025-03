Memorial Giacomo Simanella, domenica 23 marzo al Teatro Selinus

di: Redazione - del 2025-03-19

Alle ore 17,30 di domenica 23 marzo 2025 andrà in scena, presso il “Teatro Selinus” di Castelvetrano, il memorial “Ciao Giacomo! Il film della Vita nel ricordo di Simanella, il Campione”, con sottotitolo “Disabilità - Speranza - Vita”. L’evento, fortemente voluto dal fratello Gigi che ne ha curato la regia, vuole ricordare la figura sportiva del castelvetranese Giacomo Simanella, campione regionale negli anni settanta di ciclismo.

Nell’anno 2022, a causa del Covid, è morto in Canada dove s’era trasferito, dopo sedici anni vissuti s’una sedia a rotelle in condizioni di tetraplegia. Gigi ha voluto ricordare l’amato fratello con questo memorial che tratterà la disabilità della quale si può essere colpiti sin dalla nascita. Il suo intento è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica verso un problema che colpisce milioni di persone nel mondo.

Egli spera di riuscire a trasmettere un messaggio di speranza per prepararsi sereni a una nuova vita che può essere in una condizione di “diversamente abile” o in quella eterna nella fede in Dio. Per Gigi suo fratello oggi è una delle tante stelle che brillano nel firmamento dell’infinito universo. L’evento è patrocinato dal comune di Castelvetrano e sponsorizzato dall’“A.I.A.S.”, dal “M.p.V.” e dal “C.A.V.”, tutti e tre operanti nel territorio castelvetranese.

Relazioneranno: Francesco Saverio Calcara e Peppe Camporeale. Interverranno: Vito Signorello, Ignazio Portoghese, Fausta Adorno, Lory Stabile, Tanino Veneziano e Baldo Cerasa. La voce narrante sarà quella di Gaspare Giurlando. Gli intermezzi musicali saranno curati da: Franco Calcara, Tina Di Maio, Vanessa Lamberti, Enza Ienna, Franco Giacomarro e lo stesso Gigi Simanella.

Alla fine della manifestazione saliranno sul palco, per un saluto, sia i presidenti delle associazioni sponsor, Angela Puleo, Giacomo Scozzari e Anna Titone, sia il Sindaco della città di Castelvetrano, Giovanni Lentini. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.