Salluzzo SRL da oltre 40 leader nel centro distribuzione apre i nuovi locali di viale dei Templi

di: Publiredazionale - del 2025-03-19

La famiglia Salluzzo gestisce da più di 40 anni il Centro Distribuzione a Castelvetrano, in provincia di Trapani e precisamente dal 1980 quando il suo fondatore Vito Salluzzo ha deciso di dare una svolta alla sua professione. Dopo aver lavorato per diversi anni come autista presso un’azienda commerciale, avvia la sua attività imprenditoriale stringendo rapporti con fornitori, clienti, e riuscendo a farsi conoscere come persona affidabile e leale.

Oggi lo sviluppo continua grazie ad innovazioni tecnologiche, ingresso di nuovi collaboratori, una logistica più efficiente, ma soprattutto grazie all’abilità della famiglia Salluzzo di trasmettere i valori personali e l’amore per il territorio siciliano all’intera attività che vanta di avere a disposizione per la distribuzione i migliori brand.

La Salluzzo Srl comunica che si e' trasferita dalla via Savonarola, 5 nella nuova sede sita in viale dei Templi, 63.