“Formazione gratuita alle imprese: mettersi in regola con la sicurezza nei luoghi di lavoro e migliorare competenze lavoratori”. Loris Pecorella (Inaugis): “Opportunità anche per piccole aziende”

Formazione trasversale in azienda a costo zero e adeguamento agli obblighi di legge in materia di sicurezza senza oneri per le società. Delle opportunità connesse alla formazione per le aziende ne abbiamo parlato con Loris Pecorella, imprenditore da anni attivo nel settore della formazione professionale con la società Formasys, che, con successo, sta portando avanti nel territorio belicino numerosi progetti formativi, mediante i fondi interprofessionali, con la nuova realtà imprenditoriale InAugis, soggetto specializzata nella formazione per le aziende.

Su quali aree tematiche supportate le aziende nella formazione?

"Ci occupiamo di sicurezza nei luoghi di lavoro, corsi antincendio, RLS, RSPP, corsi alimentarista, HACCP e non solo. Svolgiamo anche corsi di formazione per comunicazione efficace tra dipendenti, corsi di social media marketing, Privacy e redazione di DVR".



Quanto è importante la sicurezza sui luoghi di lavoro?

"E’ fondamentale, considerate le sanzioni anche di natura penale, che ogni società abbia tutte le opportune certificazioni e il personale sia adeguatamente formato. Sempre più aziende stanno comprendendo l’importanza di essere seguiti su questi delicati aspetti alla luce delle sempre maggiori ispezioni da parte degli organi ispettivi".

Come funziona la formazione a costo zero tramite lo strumento del fondo interprofessionale FonARcom?

"L’adesione ad un Fondo Interprofessionale comporta semplicemente il fatto che il contributo obbligatorio (0,30%) che l’azienda versa ogni mese per ogni lavoratore per la disoccupazione involontaria anziché essere destinato all’INPS viene devoluto al fondo interprofessionale.

Tale importo viene trattenuto a prescindere già ogni mese dalla busta paga di ciascun lavoratore dipendente. Con queste somme viene finanziata la formazione dei lavoratori previa presentazione di appositi progetti formazione e della documentazione opportuna".

Possono aderire tutte le aziende o solo alcune?

"Tutte le aziende possono partecipare a prescindere dal settore di appartenenza e non c’è un numero minimo di dipendenti previsti".

L’attività di analisi preliminare per una azienda interessata avrebbe un costo?

"Assolutamente no. Supportiamo le aziende con attività di check up gratuito in termini di oneri necessari da rispettare in termini di sicurezza sui luoghi di lavoro, attività formative in corso e sfruttiamo tutte le opportunità formative messe a disposizione dal fondo interprofessionale redigendo un progetto di formazione in linea con le esigenze dell’impresa".

Quanto è importante la formazione dei lavoratori?

"La formazione è fondamentale per migliorare l'efficienza e la produttività dei lavoratori. L’azienda ha un grande guadagno in termini di competitività e di aumento del livello di soddisfazione dei propri dipendenti ai quali vengono offerte importanti opportunità formative".

Dove si trova Inaugis?

Abbiamo sede a Castelvetrano in via Virgilio Titone, 5 (Tel . 092481347), a Trapani in via Barcellona, 26 (Tel. 0923 907080), ad Alcamo nel viale Italia, 35 (Tel. 0924 24638), Mazara, IN via Santa Maria di Gesù, 17 (3334887974)

Siamo su tutti i social e per chi volesse saperne di più può consultare il sito www.inaugis.it