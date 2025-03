Investito dal treno in corsa sulla tratta Mazara-Marsala, uomo in gravissime condizioni

di: Redazione - del 2025-03-20

Un uomo è stato investito da un treno questa mattina lungo la linea ferroviaria tra Mazara del Vallo-Marsala, in località Petrosino. L'incidente è avvenuto stamattina poco dopo le 6:30, non sono ancora certe le cause, gli inquirenti stanno vagliando se si sia trattato di un gesto volontario o un tragico incidente. La tratta è stata interrotta immediatamente. Non sono mancati i disagi per i pendolari e i viaggiatori.

L'uomo ha riportato gravissime ferite ed è stato trasportato all'Ospedale di Mazara del Vallo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria ed i sanitari del 118.