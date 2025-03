Triscina, procedono i lavori delle rete fognaria, opera lodevole ma molti residenti iniziano a mugugnare

di: Pietro Errante - del 2025-03-20

Lodevole ed altamente apprezzabile è la posa in opera della rete fognaria nella bella borgata di Triscina, ormai rinomata località balneare di Castelvetrano. I lavori stanno procedendo abbastanza celermente e gran parte delle strade che scendono a mare sono state già interessate da scavi per la posa in opera dei tubi con relativi collettori.

Per la borgata di Triscina dove vivono stabilmente alcune centinaia di famiglie e che nel periodo estivo diventa una vera e propria metropoli del mare, la realizzazione di una rete fognaria era il primo degli obiettivi da perseguire per evitare il rischio sempre più reale di un inquinamento delle falde acquifere. Dunque finalmente ben venga questa importante opera pubblica che renderà Triscina finalmente una località sicura e maggiormente vivibile.

Però... c'è sempre un però. Molti residenti hanno cominciato a mugugnare ed il mugugno sta diventando protesta: "Lodevole e indispensabile l'opera- dicono in coro- ma le strade già di per se strette o addirittura strettissime sono state scavate e gli scavi ricoperti con materiali che non ci consentono un agevole avvicinamento alle nostre case di abitazione. Facciamo davvero fatica a entrare ed uscire con l'auto perchè costretti a passare su pietre di riempimento che sfondano gli pneumatici e mettono a rischio gli ammortizzatori. Quelle trincee sono letteralmente intransitabili o comunque vi si transita con moltissima difficoltà."

La domanda sorge spontanea, cosa accadrà quando a partire dal prossimo mese di maggio comincerà il consueto esodo con le pulizie delle seconde case e nel periodo di luglio e agosto quando dai 30 ai 40 mila vacanzieri si riverseranno sulle strade e spiagge di Triscina?