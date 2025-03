Presentazione del libro “Donne Oltre Lo Specchio” di Doriana Licata e Marilena Marotta

di: Comunicato Stampa - del 2025-03-20

Si terrà a Milano la prima presentazione ufficiale di ”Donne Oltre Lo Specchio”, il primo lavoro letterario scritto a quattro mani da Doriana Licata e Marilena Marotta con la prefazione di Fabrizio Corona. L’evento si svolgerà il 28 Marzo.

Il libro, manifesto per la libertà femminile, esplora temi profondi e attuali, intrecciando storie di vita, emozioni e riflessioni con uno stile narrativo coinvolgente e autentico. Attraverso le loro voci complementari, le due autrici offrono uno sguardo inedito sul valore dell’autodeterminazione, restituendo alla medicina estetica il significato autentico che merita e guidando il lettore in un viaggio di scoperta, di crescita personale e consapevolezza di sé.

Durante l’evento, le autrici, racconteranno il processo creativo che ha dato vita al libro e condivideranno aneddoti e curiosità legati alla stesura. Un appuntamento imperdibile per chi vuole viaggiare attraverso le tante sfaccettature della libertà personale e per chi desidera scoprire le storie e le emozioni che si celano dietro le pagine di “Donne Oltre Lo Specchio”, già in vendita su Amazon.