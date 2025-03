La castelvetranese Anna Maria Prinzivalli incanta a The Voice con il brano “Don’t cry for me Argentina”. Sceglie Gigi D'Alessio come coach

di: Luigi Simanella - del 2025-03-22

Dopo essere stata salvata da Loredana Bertè, nella terza puntata della quinta edizione del talent show “The Voice Senior” andata in onda su Rai Uno venerdì 14 marzo, Anna Maria Prinzivalli si è ripresentata al vasto e variegato mondo di chi segue questa fortunata trasmissione televisiva condotta da Antonella Clerici, venerdì 21 marzo 2025. Il brano che ha eseguito questa volta è stato “Don’t cry for me Argentina”, immediatamente individuato da Clementino. Avere avuto la possibilità d’una seconda chance l’ha reso più determinata tale da riuscire, con un impegno non indifferente, a raggiungere una forma canora perfetta. Di questo si è accorto il quartetto dei coach, Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè, il cui fine orecchio musicale e l’esperienza maturata in tanti anni di lavoro professionale li ha indotti a voltarsi quasi tutti annuendo positivamente alla performance di Anna Maria.

Caso strano della sorte, l’unica a non voltarsi è stata proprio quella Loredana Bertè che l’aveva salvata nella precedente puntata. La stessa si è molto rammaricata di non avere intuito che quella “voce al buio” fosse proprio della sua “protetta”. A quel punto Anna Maria ha dovuto scegliere soltanto uno dei tre coach che si sono girati. Scelta ch’è caduta su Gigi D’Alessio, con grande entusiasmo da parte di quest’ultimo e un po’ d’emozione da parte mia, poiché ho ricordato quando il suo Gigi pianista ero io.

Dovremo aspettare ancora una settimana per permettere a ciascuno dei quattro coach di completare la propria squadra. Sarà, poi, Gigi D’Alessio a decidere se tenere Anna Maria fino alla fine dello show o se, quando dovrà dimezzare la sua squadra per come prevede il regolamento del talent, sacrificarla sull’altare dello show business. Anna Maria, presentandosi vestita da sposa, ha suggerito a Gigi D’Alessio di sedersi al pianoforte e intonare la famosissima marcia nuziale di Felix Mendelssohn. A quel punto Clementino ha raggiunto la nostra meravigliosa Anna Maria e si è messo a ballare insieme con lei.

Alla fine, davanti a un coro unanime di “Baci, baci!”, i due non hanno potuto fare a meno di scambiarsi un bacino sulle labbra, mandando in visibilio tutto il pubblico di “The Voice Senior” sia in studio sia a casa. A noi suoi aficionados concittadini non resta altro che rinnovarle i nostri più sinceri auguri, rassicurarla che continueremo a sostenerla con il nostro sfegatato tifo e prometterle che rimarremo incollati davanti all’apparecchio televisivo, anche fino a tarda ora, sperando di poter assistere al suo trionfo nel raggiungere l’agognato traguardo.