Finanzieri sequestrano 3 tonnellate di novellame di sarda trasportate sulla A19

di: Comunicato Stampa - del 2025-03-25

3 Tonnellate di novellame di sarda sono state sequestrate dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Palermo congiuntamente al personale del Gruppo di Termini Imerese dopo aver intercettato e fermato 2 furgoni che viaggiavano sull'Autostrada A19 direzione Palermo.

Uno dei furgoni individuati si presentava come un mezzo di soccorso stradale e, con lampeggiante acceso, simulava di scortare il secondo veicolo, nel tentativo di aggirare i controlli. Tuttavia, il piano non ha ingannato le Fiamme Gialle, che hanno prontamente bloccato entrambi i mezzi lungo l’Autostrada A19 in direzione Palermo.

Il carico, destinato ai mercati di Palermo e privo di certificazione d’origine, avrebbe generato un guadagno illecito di circa 100.000 euro. I responsabili sono stati condotti negli uffici della Guardia di Finanza per la contestazione dell’illecito e il sequestro del prodotto. Grazie al tempestivo intervento delle autorità e alla certificazione di idoneità al consumo da parte dell’ASP di Palermo, il novellame sequestrato non è stato distrutto, ma donato a dieci associazioni benefiche.