Folgore, in rimonta i rossoneri hanno la meglio sul Lascari Cefalù, doppietta di Pisciotta

di: Redazione - del 2025-03-23

Una Folgore da due volti ha la meglio sul fanalino di coda Lascari Cefalù in virtù di una ripresa giocata meglio e con il piglio giusto nonostante l'inferiorità numerica per via dell'espulsione di capitan Bertoglio all'inizio della ripresa. Pisciotta nel secondo tempo mostra le sue abilità, prima pareggia con un tiro a giro complice una deviazione avversaria e poi trasforma al minuto 82 in rigore decretato dal signor Dolenti di Caltanissetta.

Vittoria importantissima per la Folgore che a 270 minuti dalla fine del campionato mantiene la decima posizione a tre punti di distacco dal quint'ultimo posto. I rossoneri visti nella ripresa sono sicuramente migliori di quelli dei primi 45 minuti applauditi dalla tribuna a fine gara dopo che erano stati sonoramente contestati prima dell'intervallo dal pubblico. Per gli uomini di Iacono prossimo impegno sabato, in anticipo, a Castellammare.