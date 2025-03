Folgore, i giovani la prendono per mano e la conducono verso un posto tranquillo

di: Redazione - del 2025-03-24

(ph. su concessione di asdFolgoreofficial)

La Folgore non "muore mai" ed inferiorità numerica e sotto di una rete nella ripresa trova la forza di pareggiare e poi di vincere scongiurando una sconfitta che poteva pesare enormemente sulla classifica a 270 minuti dalla fine del campionato. I rossoneri hanno avuto dalla loro parte una verve sensazionale da parte dei migliori atleti, i giovani Ala e Pisciotta ma senza dimenticare Tarantino, calciatori che hanno, coraggiosamente sovvertito l'andamento dell'incontro in una situazione quasi drammatica.

Al termine del primo tempo, per la prima volta, i rossoneri sono stati fischiati e contestati assieme al loro tecnico Iacono. Il disappunto del pubblico ha comunque spronato i rossoneri che nella ripresa, nonostante una direzione arbitrale discutibile, sono riusciti in una impresa. Al di là della classifica e dell'avversario, ultimo in graduatoria, quella di ieri è una vera e propria impresa sportiva. Una vittoria in rimonta che potrebbe essere decisiva per la salvezza diretta. Alla fine anche il pubblico ha compreso lo sforzo e questo la dice lunga sulla serietà del gruppo che nonostante le difficoltà che fuoriescono dall'ambiente sta conquistando passo dopo passo un posto al sole.

Adesso gli ultimi tre turni e poi la fine della stagione agonistica con i giusti bilanci da fare per comprendere eventuali errori di programmazione e di strategia. Diventa sempre più difficoltoso fare calcio in questi anni, le troppe spese sostenute per le società diventano zavorre ed il rischio di scomparire è sempre dietro l'angolo. Oggi avere un'Eccellenza è un fatto già di per sé importante però non deve passare inosservato il fatto che ai giovani si deve il giusto spazio e la costante considerazione.