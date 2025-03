Il lettore scrive: “Buche pericolose in piazza Dante alcune profonde anche 35cm”

di: Redazione - del 2025-03-24

Automobilisti e pedoni sempre più a dover stare attenti alle numerose buche presenti sul manto stradale della città. Le ultime segnalazioni da parte di un nostro lettore riguardano la piazza Dante, zona molto trafficata per la presenza di attività commerciali e della Scuola Materna ed Elementare. Diverse sono le buche presenti, alcune delle quali, come ci riferiscono, sono profonde 35 centimetri. Nelle scorse settimane il comune ha raggiunto un Accordo Quadro per le emergenze e speriamo che la suddetta nota possa essere presa in considerazione come le altre precedentemente segnalate.