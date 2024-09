Turista annega nelle acque di Marinella di Selinunte. Un malore probabile causa del decesso

di: Redazione - del 2024-09-18

Una persona è morta stamane annegata nelle acque di Marinella di Selinunte. Non sono chiare al momento le circostanze del decesso. Sul posto è intervenuta la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo. Ad effettuare l'ispezione cadaverica il medico legale Dott.ssa Chiara Rizzo.

Aggiornamento:

Il turista D.I., un 77enne francese, si trovava a Marinella in vacanza ospite della struttura alberghiera Oasi Club Marmara. Non si esclude che l'uomo sia stato colto da un malore.

La tragedia è avvenuta nel tratto di spiaggia all'interno della Riserva Orientata del Belice dove sono presenti diversi lidi delle varie strutture alberghiere di Marinella. L'anziano, mentre si trovava in mare per un bagno, in compagnia della moglie, si è sentito male, colto probabilmente da un malore.

La moglie non vedendolo più in acqua ha sollecitato l'intervento dei bagnini presenti che si sono prodigati prontamente nel salvataggio dell'uomo. Nonostante le manovre adottate nei confronti dell'anziano da parte dei soccorritori purtroppo per l'anziano non c'è stato nulla da fare.