Folgore, Cavataio: “Brutta sconfitta ci serva da lezione”. Dal Gela arriva il portiere Di Martino

di: Redazione - del 2024-09-21

(ph. ASDFolgoreOfficial su concessione)

La Folgore è chiamata alla riscossa dopo la debacle subita domenica scorsa all’esordio in campionato a Terrasini contro l’ambizioso Athletic Palermo. Cavataio fin dalla ripresa degli allenamenti ha lavorato insieme ai suoi per superare la pesante sconfitta e regalare la prima soddisfazione alla società.

Dirigenza attiva sul mercato tanto che dal Citta di Gela, squadra che milita in Eccellenza non nascondendo velleità di vittoria del campionato, è arrivato Armando Di Martino, portiere classe 1993 con trascorsi importanti a Comiso, Ragusa, Licata e Sancataldo. Elemento che rafforza il reparto arretrato anche se qualche altro colpo potrebbe arrivare, così recitano voci di corridoio attorno alla società.

Ai microfoni del profilo ufficiale della pagina della Folgore, il mister Cavataio è sicuro che la lezione sia servita ai suoi e che domani in casa contro il San Giorgio Piana, i rossoneri daranno il tutto per regalare un sorriso ai propri sostenitori.

“Spero e credo che domani sarà un’altra storia dal punto di vista emotivo e caratteriale. Mi aspetto una grande prestazione. Dispiace per i tifosi, per la società e per i ragazzi è stato un brutto risultato, io mi assumo le mie responsabilità. Ci serva da lezione. Noi siamo una squadra giovane, ricostruita interamente e non dobbiamo guardare le squadre che hanno dichiarato di voler vincere il campionato”.

Domani al Paolo Marino giungerà il San Giorgio Piana, che diversi addetti ai lavori ritengono una delle matricole più attrezzate per ben figurare in questo campionato. In Curva Nord tornerà il gran tifo rossonero. Mister Cavataio dopo la sconfitta di Terrasini ha dovuto fare i conti con l'infermeria, sarà assente Rosella uscito malconcio dal match contro l'Athletic. Kamara e Murania risultano invece tra i convocati dopo qualche noia fisica patita. Arbitrerà l'incontro il sig. Giorgio Fragalá di Acireale coadiuvato dagli assistenti Sicali di Catania e Gulisano di Acireale.