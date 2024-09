Folgore sconfitta in casa, A nulla è valso l’impegno dell’undici di Cavataio

di: Redazione - del 2024-09-22

La Folgore perde all'esordio casalingo in campionato contro un San Giorgio Piana cinico che ha patrimonializzato al massimo le occasioni avute. Gara in salita per i rossoneri di Cavataio che al 19esimo rimangono in dieci per l'espulsione di Giardina subendo da Maltese la rete su rigore.

Nella ripresa la Folgore tenta la via del pareggio, Pisciotta, il migliore dei rossoneri, con un tiro cross colpisce la parte alta della traversa. Tanti angoli e qualche calcio piazzato per i rossoneri prima del definitivo raddoppio ospite con Scalisi. Nei prossimi giorni, come annunciato dal telecronista di Sporticily, in casa Folgore previste alcune novità di organico.