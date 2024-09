Sagra del Pane Nero (19-20 ottobre), il sindaco invita tutti i panificatori a partecipare

di: Redazione - del 2024-09-20

Il primo passo per l'organizzazione della prima Sagra del Pane Nero che si svolgerà a Castelvetrano il prossimo 19-20 ottobre 2024, l'ha compiuto il sindaco della città Avv. Giovanni Lentini che sostenuto dal dirigente della VI direzione comunale, Pasquale Calamia, ha emanato invito ufficiale diretto a tutti i panificatori di Castelvetrano.

"Cari Panificatori, E’ con grande piacere che vi invito a partecipare alla “prima Sagra del Pane Nero di Castelvetrano”,

che si terrà il 19 e 20 ottobre 2024 nel cuore del nostro centro storico".

"L'evento rappresenta - come ribadisce la nota sindacale - un'occasione unica per valorizzare e promuovere davvero una delle eccellenze del nostro territorio: il Pane Nero di Castelvetrano. La sagra non solo celebrerà questa specialità che ci rende orgogliosi, ma sarà anche un momento di

aggregazione per la comunità e un'opportunità per far conoscere i nostri prodotti tipici ai visitatori".



Il Comune di Castelvetrano metterà a disposizione dei panificatori che prenderanno parte: stand espositivi, allacciamento al punto luce e suolo pubblico necessario per l’evento.