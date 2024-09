Castelvetrano, abbandonano un gattino ma vengono filmati. Indignazione sui social

di: Redazione - del 2024-09-23

Da ieri sui social è stato pubblicato un video che ha suscitato non poca ndignazione da parte degli utenti. Nel video (pubblicato di seguito all'articolo) si vede una vettura di colore nero con due donne a bordo ed un gattino appena dietro la vettura che si allontana. L'autore del video rivolgendosi alla signora riferisce che non è proprio un bel gesto quello di abbandonare un gattino. La donna nega e poi va via in auto lasciando il gatto nello spiazzale.